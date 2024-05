Patricia Abravanel, no Topa ou Não Topa - Foto: Gabriel Cardoso

Patricia Abravanel, no Topa ou Não TopaFoto: Gabriel Cardoso

Publicado 30/05/2024 12:01

Um escândalo abalou os bastidores do SBT após um diretor da emissora ser supostamente flagrado em um momento íntimo com outro colaborador. O detalhe mais chocante? O ato teria ocorrido no camarim de ninguém menos que Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. A informação foi revelada pelo comentarista Arthur Pires no programa "Mulheres", da TV Gazeta.

"Foi no camarim da dona mesmo, da Patrícia Abravanel. O negócio engrossou muito lá dentro do SBT, tiveram diversas reuniões ao longo do dia de ontem", relatou Pires. O episódio teria gerado um alvoroço dentro da emissora, resultando em reuniões prolongadas. Segundo Arthur Pires, "foram reuniões que duraram mais que o expediente normal das 18h".

A situação é ainda mais complicada pelo fato de o encontro ter ocorrido durante o horário de trabalho. O flagrante foi capturado pelas câmeras de segurança do SBT, aumentando a gravidade do caso. Em resposta à situação, o SBT emitiu uma nota oficial. "O SBT informa que seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora", disse o comunicado.

A emissora assegurou que está tomando medidas para investigar o ocorrido de forma adequada. "Contudo, não pode divulgar publicamente nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo para preservar os seus colaboradores", finalizou a nota. A emissora prometeu tratar o caso com a seriedade e discrição necessárias, enquanto o público aguarda mais detalhes sobre o escândalo.