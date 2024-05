Fila andou! Madonna vive affair com lutador de boxe 30 anos mais novo - Foto: Reprodução

Fila andou! Madonna vive affair com lutador de boxe 30 anos mais novoFoto: Reprodução

Publicado 30/05/2024 12:28 | Atualizado 30/05/2024 14:46

Madonna, aos 65 anos, parece ter dado uma nova chance ao amor. Segundo informações do jornal europeu "The Sun", a icônica cantora está vivendo um romance com o lutador de boxe Richard Riakporche, de 34 anos. A notícia surgiu logo após rumores do término de seu relacionamento com o professor e também lutador de boxe, Josh Popper, de 30 anos.



A imprensa estrangeira reportou que o relacionamento anterior de Madonna encontrou obstáculos devido à sua movimentada agenda de shows ao redor do mundo com a turnê "Celebration". Apesar da separação, fontes afirmam que Madonna e Popper mantêm uma relação amigável.



Madonna encerrou sua turnê no Brasil, atraindo mais de 1,6 milhão de fãs na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Curiosamente, um de seus antigos romances, Jesus Luz, estava presente para prestigiar a cantora. Madonna e Jesus Luz se conheceram em 2008 durante um ensaio fotográfico para uma revista, logo após Madonna ter se separado de seu ex-marido.



A vida amorosa de Madonna sempre foi um tema de interesse para seus fãs e a mídia, e o novo romance com Richard Riakporche promete ser mais um capítulo intrigante em sua história pessoal. Com sua capacidade de reinventar-se tanto na carreira quanto na vida pessoal, Madonna continua a surpreender e fascinar o público ao redor do mundo.