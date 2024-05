Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2024 09:26 | Atualizado 31/05/2024 09:34

Whindersson Nunes usou suas redes sociais para dividir um desabafo sincero com seus seguidores. O humorista, que há anos enfrenta a depressão, revelou que, pela primeira vez, não se sentiu confortável se apresentando publicamente. A confissão preocupou os fãs do rapaz.

"Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma", escreveu Whindersson em seu perfil no X, antigo Twitter. O humorista, que tem se dedicado a shows de stand-up desde que deixou o YouTube, admitiu que a experiência desta vez foi diferente.

A resposta dos fãs foi imediata, com muitos deixando mensagens de carinho e apoio. "Tomara que tu consiga superar esse momento e que consiga ter uma vida repleta de alegria. Fique bem, Whindersson", desejou um seguidor. Outro comentou: "Força, meu mano Whind, realmente é uma doença que parece um câncer da alma... tu vai conseguir virar esse jogo cara, tem muita gente que deseja que você fique bem".



Vale destacar que, recentemente, Maria Lina, ex-noiva do famoso, também compartilhou um desabafo nas redes sociais. Ela recordou que o filho do casal, João Miguel, que nasceu prematuramente em 2021, completaria três anos no dia 29 de maio. "Hoje é um dia muito especial, apesar dele não estar aqui, mas está em nosso coração. Agradecer a Deus por Ele ter mostrado a nós um amor que é incompreensível", escreveu.