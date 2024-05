Justiça obriga Nego Di a apagar postagens ofensivas a Felipe Neto - Foto: Reprodução

Publicado 30/05/2024 17:11 | Atualizado 30/05/2024 17:13

Felipe Neto teve uma vitória em batalha judicial contra Nego Di! A 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca determinou, em caráter liminar, que o humorista exclua imediatamente postagens ofensivas contra o influenciador. O ex-BBB não apenas tem o prazo de 24 horas para obedecer, como pagará multa caso não o faça.



A coluna Daniel Nascimento teve acesso aos documentos e, segundo o juiz, Nego Di fez "comentários sugestivos e debochados a respeito da orientação sexual" de Felipe Neto. Além disso, afirmou que o carioca tentou se promover diante da tragédia no Rio Grande do Sul.



A disputa começou quando o youtuber participou ativamente de campanhas de arrecadação para as vítimas das enchentes, o que teria desagradado o comediante. Em suas postagens, o gaúcho acusou o influencer de se aproveitar da situação para ganhar notoriedade, fazendo também comentários depreciativos sobre sua orientação sexual.



A defesa do irmão de Lucas Neto apresentou à Justiça prints das publicações do ex-brother, onde ele afirmava, por exemplo, que o famoso exigia a contratação de prostitutas quando estava em Porto Alegre, embora estivesse comprometido. Entre outras ofensas, Nego Di chamou Felipe de "arrombado" e "pilantra", o que configura difamação.



A decisão exige que o humorista remova as publicações em até 24 horas, com um prazo de 15 dias para recorrer da decisão. Não houve, contudo, decisão sobre o pedido de indenização de R$ 50 mil por danos morais solicitado por Felipe Neto.