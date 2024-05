Oruam defende Neymar em treta com Piovani e pede para fãs xingarem atriz - Foto: Reprodução

Oruam defende Neymar em treta com Piovani e pede para fãs xingarem atrizFoto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 08:43

A treta entre Neymar e Luana Piovani ganhou um novo capítulo com a entrada do rapper Oruam na disputa. Nas redes sociais, ele não poupou palavras ao defender o jogador e criticar duramente a atriz. Mais do que isso, o músico pediu que os fãs se dirigissem ao perfil da artista para atacá-la verbalmente.

Em seus stories do Instagram, o Oruam foi direto ao ponto e se posicionou em meio à polêmica entre a artista e o jogador. "Papo reto, meus fãs, vai no Instagram da Luana Piovani aí. Meus fã maluco, xinga ela de tudo quanto é nome. Com o Neymar ninguém mexe, tomar no c*. Xinga ela aí, vou deixar o Instagram dela", declarou.



A polêmica começou após Luana Piovani criticar publicamente Neymar, atitude que não foi bem recebida por fãs do jogador. A atriz, porém, tinha um ponto em relação à não privatização das praias brasileiras. Diferente dela, tudo indica que o atleta é à favor da mudança, o que a decepcionou e deu início à polêmica.

Oruam, conhecido por sua postura direta e sem papas na língua, resolveu se posicionar e usar sua influência para atacar a loira. Ele ainda acrescentou nas legendas de seus vídeos: "Xinga essa velha maluca". A atitude do rapper, no entanto, gerou uma série de críticas na web.



"Neymar não conseguiu responder e logo foi chamando ela de louca... É isso que o homem faz quando a mulher fala as verdades", apontou um internauta. "Quem é esse na fila do pão? Que falta de respeito com a Luana!", criticou outra. "Colocar o povo pra xingar sua mãe, seu pai, pra ver se você vai gostar", ponderou mais um.



Luana Piovani, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Oruam.