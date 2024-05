Jogador da NBA morre em acidente de carro aos 33 anos - Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 09:47 | Atualizado 31/05/2024 09:51

O mundo do basquete foi abalado pela trágica notícia da morte de Drew Gordon, aos 33 anos, em um acidente de carro em Portland, EUA. O jovem faleceu nesta quinta-feira (30) e a informação foi confirmada pela ESPN.

Drew, irmão do jogador Aaron Gordon, do Denver Nuggets, teve uma carreira significativa tanto na NBA quanto em ligas internacionais. O time de Aaron compartilhou suas condolências em uma emocionante postagem no X: “1990 - 2024 Drew Gordon. A organização Denver Nuggets está arrasada ao saber do trágico falecimento de Drew Gordon”, iniciou.



A homenagem continuou destacando o impacto que Drew deixou: “Drew era muito jovem para deixar este mundo, mas seu legado viverá para sempre através de seus três lindos filhos e de todos os seus entes queridos. Nossos corações estão com Aaron e a família Gordon durante este momento extremamente difícil", declararou. O tributo foi acompanhado de uma foto em preto e branco dos dois irmãos.

Além de sua passagem pela NBA, Drew Gordon teve uma carreira diversificada, jogando em ligas na França, Itália, Turquia, Sérvia, Lituânia, Japão, Rússia, Ucrânia e Polônia. Ele se aposentou no dia de seu aniversário, 26 de julho de 2023, aos 33 anos. Em sua despedida, Drew compartilhou uma mensagem: "32. Que ano! Decidi me aposentar no meu ano de camisa. Obrigado, basquete, pelo que me deu", escreveu ele.



Na postagem de despedida, Drew refletiu sobre sua jornada: "Eu te dei meu coração, minha alma, sangue, suor e lágrimas. Faço 33 anos hoje. E eu posso sair do jogo sabendo que dei tudo de mim! Um brinde aos 33 e aos novos começos. Obrigado", finalizou. Essas palavras agora ressoam como um tributo ao legado deixado pelo jogador.