Filipe Ret - Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 11:40

Um vizinho do rapper Filipe Ret entrou com uma ação judicial contra o artista no Rio de Janeiro. O homem, que é médico, alega que desde agosto de 2023, quando obras foram realizadas no apartamento do rapper, surgiram infiltrações nas paredes de seu imóvel. O problema se agravou no final de dezembro, quando parte do teto de gesso do quarto de seu filho desabou.



Conforme o processo, que a coluna Daniel Nascimento teve acesso, após o incidente, o vizinho, Filipe Ret, seu produtor e o pai do rapper contrataram uma perícia para identificar a causa das infiltrações. Segundo o médico, foi confirmado que elas eram resultado de um vazamento proveniente do apartamento de Ret.

Uma vez que o problema não foi resolvido, o vizinho buscou reparação judicial. Ele pede uma indenização de R$ 21 mil por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais. O caso começou a tramitar na 6ª Vara Cível da Capital no último dia 11 de maio e ainda está em seus estágios iniciais.

Enquanto isso, Filipe Ret não se pronunciou oficialmente sobre o processo, mas seus representantes legais acompanham o andamento do caso.