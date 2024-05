Marcelo volta à equipe do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Marcelo volta à equipe do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 31/05/2024 12:09 | Atualizado 31/05/2024 12:22

O jogador Marcelo Vieira causou polêmica na web ao pedir para um fã tirar a mão do seu ombro. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o admirador do atleta chegou a chamá-lo de “babaca”. Em meio a polêmica, o famoso ainda não se pronunciou sobre a situação.



No vídeo que circula no Instagram, um fã detalhou: “Pov: Você conhece um ídolo, mas ele é um babaca”. Na gravação, é possível notar o momento que o admirador passa o braço por cima dos ombros do jogador. Em seguida, o lateral-esquerdo do Fluminense pede que o rapaz retire a mão para somente então posar para a foto.



Aliás, no clique, ambos ficaram sérios, provavelmente desconfortáveis com o primeiro contato “ostil”. Nos comentários, em meio à repercussão, o famoso dividiu opiniões. “Nem tinha mais clima para foto. Eu nem tiraria mais”, declarou um internauta. “Bem feito, pois ídolo só existe um que é Deus”, condenou outra. “Ele teve esse mesmo comportamento no Aeroporto de Confins, todos tirando foto numa boa e único arrogante foi ele”, criticou um terceiro.

Houve quem se posicionasse à favor do atleta. "“Se reparar bem no vídeo parece que o rapaz tipo aperta ele no ombro, ele até chega a dizer que foi o segurança, acho que foi por isso”, apontou um seguidor. “Fã pode fazer o que quiser? E ainda não assume que foi ele, falou que foi o segurança… RESPEITO é uma via de mão dupla”, ponderou mais uma.