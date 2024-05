Ex de Éder Militão faz desabafo e web aponta indireta: 'Livramento' - Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 13:00

Cássia Lourenço, ex-namorada de Éder Militão, tem visto seus posts nas redes sociais serem inundados de mensagens sobre "livramento" enquanto as polêmicas do jogador com Karoline Lima continuam. Recentemente, ao receber elogios por sua transformação nos últimos meses, a estudante de moda e empresária respondeu com suposta indireta ao atleta.

Em uma publicação do seu perfil no Instagram, a influenciadora recebeu elogios de uma fã: "Incrível como a Cássia é outra pessoa! Ou no meio desse caos todo não conseguia ser ela mesma", escreveu. De forma direta, a loira respondeu a internauta: "Me perdi em algum momento, mas me reencontrei". A frase foi interpretada como um recado ao ex-namorado.



O relacionamento de Cássia com o zagueiro do Real Madrid durou cinco meses. Eles assumiram o namoro em 10 de junho de 2023, e a mesma chegou a comparecer à festa de aniversário de 1 ano de Cecília, filha de Militão, em julho. O casal anunciou a separação em agosto, e logo depois, a jovem reatou seu casamento com Rafael Corrêa, com quem havia trocado alianças em 2021.



Atualmente, Éder Militão namora Tainá Castro, estudante de Medicina, que já foi casada com Léo Pereira, o atual namorado de Karoline Lima. O nome da modelo também foi envolvido em uma polêmica recente, onde foi acusada de ser dura com Cecília, pedindo que a menina devolvesse a boneca de Helena, sua filha de com o ex-marido.



A ex-parceira de Militão, por sua vez, tem se mantido distante das controvérsias, focando em sua própria vida e carreira. Em suas redes sociais, ela compartilha momentos felizes e inspira seus seguidores com mensagens de autoconhecimento e superação. A reação positiva dos fãs reflete o apoio que ela tem recebido nesta nova fase, após o término com Militão.