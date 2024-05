Marcelo - Marcelo Goncalves / Fluminense

O jogador Marcelo Vieira está dando o que falar nas redes sociais após surgir em uma polêmica com fã . Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o atleta pede que um admirador tira a mão do seu ombro enquanto posavam para foto. Nas redes sociais, o rapaz em questão chegou a chamá-lo de “babaca” pela situação.

Em meio a polêmica, o o lateral-esquerdo do Fluminense resolveu se pronunciar sobre o ocorrido. Em um reels com sua cadela de estimação, no seu Instagram, outro fã perguntou: “O cachorro pode colocar a pata no seu ombro?”. Ao que Marcelo respondeu: “Sim, ela tem educação”, escreveu, completando com emojis de riso.



Vale destacar que, no vídeo que circula nas redes sociais, o admirador que ficou ofendido detalhou: “Pov: Você conhece um ídolo, mas ele é um babaca”. Na gravação, é possível notar o momento que o fã passa o braço por cima dos ombros do jogador. Em seguida, o famoso solicita que o mesmo retire a mão e, por fim, posa para a foto.



A situação dividiu opiniões na web. “Ele teve esse mesmo comportamento no Aeroporto de Confins, todos tirando foto numa boa e único arrogante foi ele”, criticou um internauta. “Fã pode fazer o que quiser? E ainda não assume que foi ele, falou que foi o segurança… RESPEITO é uma via de mão dupla”, ponderou outra.

Marcelo Vieira diz que cachorra é educada, web aponta indireta para fã Foto: Reprodução