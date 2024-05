MC Brinquedo dorme no volante e capota carro em São Paulo: 'Milagre' - Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 15:03

MC Brinquedo, de 22 anos, passou por um grande susto na madrugada desta sexta-feira (31). O cantor sofreu um acidente de carro na zona Sul de São Paulo, após adormecer ao volante e colidir com um poste, fazendo o veículo capotar. Nas redes sociais, o famoso fez um desabafo sobre o "livramento" e explicou afastamento das redes sociais.

Segundo a equipe de Vinicius Ricardo de Santos Moura, nome de batismo do artista, ele estava saindo do estúdio quando tudo aconteceu. Apesar do susto, MC Brinquedo foi levado ao hospital para um check-up e recebeu alta logo em seguida. As informações foram divulgadas pelo Billboard Music Brasil.



Em uma carta aberta, MC Brinquedo compartilhou sua gratidão e reflexões sobre o ocorrido. “DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver, hoje vivi um milagre de DEUS”, começou.



O funkeiro também destacou a importância de sua família e seu desejo de ser um exemplo positivo. “Escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus tá fazendo com meu sonho, comecei a olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha, quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos”, afirmou.



Finalizando sua mensagem, MC Brinquedo enfatizou que a fé o guia. “Com isso tudo acontecendo só consigo enxergar uma coisa, que não vou e não devo desistir do PROPÓSITO de DEUS na minha vida e na terra [...] Eu tô vivo pra tristeza do inimigo, e vivo para HONRA E A GLÓRIA DE DEUS”, encerrou.