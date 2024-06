Acabou? Neymar apaga ataques a Luana Piovani e Diogo Defante - Foto: Reprodução

Acabou? Neymar apaga ataques a Luana Piovani e Diogo DefanteFoto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 18:53 | Atualizado 31/05/2024 19:01

A polêmica começou quando Luana Piovani criticou Neymar, alegando que ele estaria apoiando a PEC que autoriza a privatização de praias no Brasil. Em resposta, Neymar disparou que a artista: "Só fala m*rd*. Deveria colocar um sapato na boca ao falar de mim". As declarações inflamaram ainda mais a discussão pública.Além de Piovani, o atleta também mirou em Diogo Defante, que havia criticado a privatização das praias no X (antigo Twitter) com o comentário: "Privatiza a cabeça do meu pa*". O atacante não reagiu bem, chamando o humorista de "fanfarrão" e "otário". As postagens rapidamente viralizaram, gerando repercussão na internet.Após a enxurrada de críticas, no entanto, o ex-namorado de Bruna Biancardi optou por apagar os ataques e emitiu uma nota oficial negando seu apoio à privatização das praias. Ele também revelou a intenção de processar Luana Piovani pelas declarações.