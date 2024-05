José de Abreu toma atitude contra Murilo Rosa após polêmica com Maria Zilda - Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 16:21 | Atualizado 31/05/2024 16:21

O ator José de Abreu está no centro de uma nova polêmica envolvendo a atriz Maria Zilda e o ator Murilo Rosa. Após a repercussão do conflito entre os famosos, o veterano revelou que tomou uma atitude radical ao receber uma ligação do colega de profissão.

"Murilo Rosa me ligou, acreditam? Atendi sem saber quem era. Quando se identificou, mandei à m*rda e desliguei. Seleciono meus amigos", disse Abreu no X, antigo Twitter. A controvérsia começou quando Maria Zilda, em uma live com o artista, afirmou que José de Abreu tinha mau hálito. Em resposta, Abreu alfinetou a atriz, mencionando uma suposta traição dela no passado.

"Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo m*rda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido", criticou Abreu, revelando também que na Globo existe o termo "Murilar", em referência a erros de Murilo Rosa.



O ator, por sua vez, não ficou calado. Nas redes sociais, ele contou uma história de bastidores que parecia direcionada a Abreu. "Lembro quando fui fazer essa linda minissérie... um semblante cinzento e uma aura negativa nos acompanhou durante toda filmagem", escreveu Rosa. Ele descreveu um "homem de capa preta" que parecia invejar seu sucesso, insinuando que este teria acusado seu personagem de "roubar cenas".



A troca de farpas entre os atores chamou atenção nas redes sociais e mostrou que o clima entre eles está longe de ser pacífico. "A verdade é que ele desligou quando sentiu o bafo", brincou um internauta. "Realmente seleciona [seus amigos. Isso mostra mais sobre você que sobre ele. Mas você já é caso perdido", criticou outro. "Boquinha de bueiro? É isso mesmo Zé de Abreu?", debochou mais uma.