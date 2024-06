Cantora dança agarrada com suposto padre e gera polêmica na web - Foto: Reprodução

Publicado 01/06/2024 14:57 | Atualizado 01/06/2024 14:59

Está circulando nas redes sociais um vídeo da cantora Suzy Lima dançando forró bem "grudada" a um homem vestido de padre. A gravação gerou polêmica nas redes sociais, especialmente com a proximidade das festas juninas. Muitos se perguntaram: pode um padre dançar? E o momento deu o que falar na web.



Mas a confusão logo foi esclarecida. O "padre" no vídeo é, na verdade, o influenciador conhecido como Papa Popó. Ele se veste como um religioso durante a época das festas juninas, uma tradição em suas performances. Essa não é a primeira vez que o personagem aparece em vídeos dançando forró com mulheres enquanto usa a fantasia de pároco.



Papa Popó é uma figura bem conhecida do São João de Caruaru, em Pernambuco. Seu personagem já quase parte da cultura local e sempre aparece nessa época do ano. Ou seja, o forró com Suzy Lima é mais uma de suas performances. Ainda assim, quando a cantora compartilhou o vídeo, a dança foi duramente criticado e o personagem também.



Nas redes sociais, o registro gerou polêmica. "Acho ridículo ficar se fantasiado de padre, devia ser processado", criticou uma internauta. "Falta de respeito com os católicos", afirmou outro. "Tanto comentário absurdo. Deus é misericordioso. E padres não podem dançar? A maldade está na cabeça, da pessoa que a pratica, que estupidez! Vivam, façam o bem!", defendeu uma terceira.