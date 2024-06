Maya Massafera surge deslumbrante em Cannes - Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 11:21 | Atualizado 01/06/2024 11:39

Maya Massafera surpreendeu os seguidores na última sexta-feira (31) ao desabafar nas redes sociais sobre o tratamento recebido por uma revista. Em um emocionante relato, a influenciadora explicou que a publicação não cumpriu o combinado.

"Ser enganada é a pior sensação, né?! Uma apunhalada… um momento que estava sendo um sonho virou enganação e mentira para usar minha imagem e minha causa no mês da diversidade", declarou Maya. "Fui enganada e feita de idiota pela revista Vogue! Afinal, o que esperar dessa revista que já foi acusada de racismo, homofobia…", continuou.

"Ontem, eu me senti humilhada pela revista e senti transfobia. Eles não fariam isso com meninas cis padrão", desabafou. Ela comparou o tratamento recebido com o de outras celebridades, como Bruna Marquezine e Sabrina Sato, que, segundo Maya, não enfrentariam tal desrespeito.

Na manhã de sábado (01), Maya retornou às redes sociais para dar mais detalhes sobre o ocorrido. "Vamos lá: assim que Maya nasceu, a Vogue me convidou para estar em um editorial e entrevista da revista de junho, o mês da diversidade! Eu agradeci. Disse que ainda não estava e não estou mesmo preparada para dar entrevista e, a primeira vez que fosse aparecer numa revista, eu vou querer uma capa", afirmou.

Ela contou que a revista insistiu, mas garantiu que não precisaria dar entrevista, podendo fazer apenas uma carta aberta. No entanto, a promessa de capa impressa se transformou em uma publicação digital. "A Vogue mentiu para mim, me usou, usou da minha imagem e da minha luta!!! Vogue, não abaixo a cabeça para vocês! Vamos para a justiça e vocês vão me dar uma capa e se responsabilizar por esse papelão e coisa transfóbica que vocês fizeram!", reforçou.

Maya finalizou o desabafo afirmando que não autoriza mais o uso de sua imagem pela revista e que buscará seus direitos na justiça.