Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2024 10:46

Éder Militão, jogador do Real Madrid, foi recebido com ofensas por brasileiros que o encontraram em um momento delicado. O atleta, na véspera da final da Champions League, atravessa uma briga judicial com sua ex-companheira, Karoline Lima. E recentemente, foi surpreendido por gritos e insultos enquanto entrava no ônibus oficial do time.

"Ei Militão, vai pagar pensão, safado!" foi uma das frases captadas no vídeo que circula nas redes sociais. A gravação, que rapidamente se espalhou, mostra Militão ignorando os ataques enquanto se dirige ao veículo. A hostilidade do público reflete a crescente tensão em torno da disputa judicial pela filha do casal, Cecília. Apesar das provocações, o zagueiro optou por não responder.



Karoline Lima, influenciadora e ex-parceira de Militão, tem utilizado suas redes sociais para expor detalhes do processo judicial e do pagamento da pensão. Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores como a situação tem sido humilhante para ela, destacando o funcionamento dos repasses financeiros. O valor estipulado para a pensão é de cerca de R$ 25 mil reais, mas não chega integralmente às suas mãos.



De acordo com a modelo, o contador de Militão gerencia os pagamentos, cobrindo despesas como salários de funcionários, plano de saúde e natação para Cecília. O valor que de fato chega a influenciadora é aproximadamente R$ 8 mil reais.