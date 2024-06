SBT esclarece polêmica entre diretor e funcionário e aciona a Justiça - Foto: Reprodução

SBT esclarece polêmica entre diretor e funcionário e aciona a JustiçaFoto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 20:50 | Atualizado 31/05/2024 20:55

Uma polêmica vem agitando os bastidores do SBT, envolvendo rumores de cenas quentes entre um diretor e um funcionário em camarim. No entanto, a emissora divulgou um comunicado, nesta sexta-feira (31), que seria o resultado de uma rigorosa investigação. Segundo eles, o escândalo não aconteceu de fato.

De acordo com o SBT, tudo não passa de um mal entendido. "Nosso departamento de Compliance verificou detalhadamente e não encontrou qualquer prova dos fatos alegados", informou a assessoria. "Após uma cuidadosa checagem de imagens do circuito interno de segurança e investigação, não foram encontrados vídeos, indícios, provas, testemunhas ou denúncias de colaboradores sobre os fatos relatados na reportagem", continuaram.



A emissora enfatizou seu compromisso com o tratamento dos seus colaboradores. "O SBT é conhecido e reconhecido pela forma ética e respeitosa como trata os seus colaboradores e, ainda, a transparência e forma criteriosa que apura eventuais denúncias e/ou comportamentos abusivos em suas dependências", reforçou a nota, demonstrando a seriedade com que trata qualquer queixa recebida.



Finalizando o comunicado, a emissora destacou que tomará medidas legais. "As decisões estratégicas da emissora não são e não serão pautadas em notícias veiculadas sem qualquer indício ou comprovação", declarou. "O SBT já está tomando todas as medidas extrajudiciais e judiciais, cabíveis e relacionadas aos fatos inverídicos relatados na reportagem do portal TV Pop", concluiu a assessoria.

SBT esclarece polêmica entre diretor e funcionário e aciona a Justiça Foto: Reprodução