Vídeo: Defante ?arrega? e pede desculpas a Neymar - Foto: Reprodução

Vídeo: Defante ?arrega? e pede desculpas a NeymarFoto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 18:31 | Atualizado 31/05/2024 18:54

Diogo Defante decidiu abrir o coração em um vídeo publicado nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (31). Pela primeira vez, o influenciador falou sobre a recente polêmica envolvendo o jogador Neymar. Para quem não lembra, os dois protagonizaram uma troca de farpas após o comediante entrar em uma polêmica entre o atleta e Luana Piovani.

Em seus stories do Instagram, o humorista surgiu arrependido pelo rumo que a situação tomou. "Pô, mó climão, mané, peço perdão ao Neymar Jr. C*ralho, que p*ca", desabafou o youtuber, tentando amenizar a a repercussão negativa do seu comentário.



A confusão teve início mais cedo, quando o influenciador fez um comentário polêmico em seu perfil no X (antigo Twitter). Ele zombou da proposta de privatização das praias, assunto que gerou grande repercussão e acabou envolvendo até mesmo a atriz Luana Piovani. "Privatiza a cabeça do meu p*u", comentou.

A frase polêmica foi o estopim para a troca de farpas entre ele e Neymar. O camisa 10, visivelmente incomodado, não deixou barato. O atleta usou suas redes sociais para criticar duramente o influenciador, evidenciando sua decepção.