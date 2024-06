Túlio Gadêlha desmente pedido de desculpas a Neymar e ignora treta - Foto: Reprodução

Túlio Gadêlha desmente pedido de desculpas a Neymar e ignora tretaFoto: Reprodução

Publicado 01/06/2024 13:31

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) usou suas redes sociais na noite desta sexta-feira (31) para desmentir o jogador Neymar Jr. Na quinta-feira (30), a assessoria de imprensa do atleta havia divulgado uma nota afirmando que o parlamentar pediu desculpas após acusá-lo de apoiar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que facilita a privatização de praias no Brasil.



Na mesma nota, a NR Sports, empresa de Neymar, anunciou que processaria judicialmente a atriz Luana Piovani por associar o jogador ao projeto. A empresa também afirmou que Túlio Gadêlha teria se retratado depois de cometer um “equívoco” no plenário da Câmara, ao sugerir que Neymar promovia um empreendimento acreditando na aprovação da PEC.



No entanto, Túlio Gadêlha contestou a nota. “Nem eu pedi desculpas ao Neymar e nem ele me pediu desculpas. Eu estou falando isso porque o jogador publicou uma nota ambígua dando a entender que existiu um pedido de desculpas entre nós. E isso não aconteceu", iniciou o político.

"Eu também não vou entrar nessa treta do jogador Neymar com a Luana Piovani e o Defante. Até porque a minha treta é outra. É com os senadores e deputados em Brasília que tentam aprovar uma PEC que abre caminho para a privatização das praias no Brasil”, esclareceu.



O deputado ainda detalhou sua preocupação. “Foi por causa dessa fala [a que fez na Câmara] que um dos sócios do Neymar me procurou e eu o alertei sobre os riscos sociais e ambientais que essa PEC representa. Inclusive, deixamos com ele 5 notas técnicas explicando detalhadamente esses riscos (…) Defender a PEC 3 é um erro. Neymar, não caia nessa”, concluiu o namorado de Fátima Bernardes.