Luana Piovani diz que a filho a culpa por ausência de Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Luana Piovani diz que a filho a culpa por ausência de Pedro ScoobyReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2024 11:46 | Atualizado 01/06/2024 11:52

Neste sábado (1), Luana Piovani, de 47 anos, voltou a provocar Neymar em meio à polêmica sobre a PEC das Praias. Em um vídeo, a atriz questionou o posicionamento de Pedro Scooby, seu ex-marido e amigo do jogador de futebol.

"Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô", disparou. Apesar da alfinetada da artista, nenhum dos atletas se pronunciou até o momento. Inclusive, o camisa 10 apagou todos os ataques à loira e ao Diogo Defante nas redes sociais.



Piovani também aproveitou para agradecer o apoio de seus seguidores e criticar os fãs de Neymar. Sobre os ataques que recebeu nas redes sociais, ela afirmou que não se deixou abalar. Segundo a atriz, a base de admiradores do jogador é "bitolada e invejosa", o que considera preocupante.

No meio dessa polêmica, Neymar já mencionou os filhos e o ex-marido de Piovani. O jogador afirmou que Luana não poderia criticá-lo como pai, ressaltando que sempre tratou bem os filhos dela e compreende por que Dom, Bem e Liz preferem a companhia de Scooby.

No vídeo publicado pela artista, ela ainda escreveu na legenda: "E a pergunta sem resposta, ainda… Alguém tem algum palpite?", provocou a famosa, em referência a um possível posicionamento do ex-marido. Ela finalizou desejando um bom final de semana à todos com "empatia e discernimento".