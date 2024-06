Davi - Reprodução

Davi Reprodução

Publicado 01/06/2024 12:55 | Atualizado 01/06/2024 13:02

Na última sexta-feira (31), um ex-administrador das redes sociais de Davi Brito causou alvoroço ao vazar um suposto áudio do ex-BBB. A gravação teria revelado que o baiano mencionou fazer o pagamento da equipe com um "guaraná". Durante o confinamento no BBB 24, onde se consagrou campeão, o trabalho realizado pela equipe era voluntário.

Publicado pelo canal do Youtube "Baianidade TV", Davi Brito explicou no áudio que, embora o contrato especificasse que o trabalho era voluntário, ele pretendia oferecer uma gratificação simbólica. “Não vou falar quanto vai ser esse valor, mas será um valor que eu vou dar a cada um de vocês. ‘Ah, Davi! Mas é quanto?’. Gente, no contrato está escrito que o trabalho era voluntário”, enfatizou.



A divulgação do áudio trouxe à tona críticas sobre a verdadeira personalidade do ex-motorista de aplicativo, com uma mulher afirmando que Davi não seria tão humilde quanto aparentava no reality. “Davi Brito não é o Davi Brito do Big Brother. Nós [fãs] nos desvinculamos dele, porque vimos que não havia uma reciprocidade”, comentou, sugerindo uma discrepância entre sua imagem pública e suas ações.



Davi esclareceu que “guaraná” era apenas uma figura de linguagem para representar um valor em dinheiro. Nos comentários sobre o áudio vazado, muitos internautas defenderam o ex-BBB. “Tem nada demais nesse áudio! Trabalho voluntário, Davi não precisa dar nada. Se ele der um ‘guaraná’ já é muito!”, disse um usuário. Outros comentários apoiaram a decisão de Davi, destacando que ele não tinha obrigação de oferecer qualquer compensação financeira.