Juliette - Foto: Reprodução

JulietteFoto: Reprodução

Publicado 01/06/2024 16:36

Juliette Freire, a queridinha do Brasil e ex-BBB, usou seus stories para rebater as críticas recebidas pela sua nova música "Vem Galopar". Visivelmente incomodada, a cantora começou seu desabafo destacando a dificuldade de agradar a todos. “Quando gostam de criticar ou de falar alguma coisa ou de machucar o outro, não importa o que você faça”, disse Juliette.



Ela explicou que, apesar de ter lançado duas músicas com estilos diferentes, as críticas continuaram. “Veja, eu fiz duas músicas, uma vão dizer que é tradicional demais, que é antiga demais, que é melosa demais porque fala de São João no lugar saudoso, e outra vão dizer que é muito diferente porque mistura funk com galopa, com duplo sentido”, detalhou a cantora, mostrando frustração com os comentários.



No final, Juliette incentivou seus seguidores a seguirem o que faz sentido para eles. “Esse disco inteiro faz muito sentido pra mim e eu tenho certeza que vai fazer pra vocês”, concluiu, demonstrando confiança em seu trabalho e na conexão com seu público.



Nas redes sociais, o desabafo da ex-BBB dividiu opiniões. “Eu nunca vou entender o povo que não gosta de alguém e faz questão de que todos saibam disso, é só seguir tua vida em paz”, refletiu uma seguidora, incomodada com a onda de ódio.



No entanto, muitos seguiram criticando Juliette. “Às vezes eu esqueço que ela canta (risos)”, comentou uma internauta. “Nem gastando o dinheiro do mundo todo vc não tem talento nenhum pra música gata acorda”, escreveu outra. “Ninguém tem culpa se a música é ruim e se forçam ela como cantora boa”, ponderou mais uma.