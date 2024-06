Lívia Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2024 17:00 | Atualizado 01/06/2024 17:00

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu os seguidores ao compartilhar que passou o feriado em um hospital. Nas redes sociais, a apresentadora do "Domingão com Huck" apareceu deitada em um leito de internação, deixando os fãs curiosos sobre o motivo de sua ida ao hospital. Apesar das especulações, eça preferiu não revelar detalhes sobre o procedimento médico.



Nos stories do Instagram, em um desabafo, a loira contou como foi frustrante trocar os planos por uma estadia no hospital. "Feriado prolongado e eu queria o quê? Viajar, hotel cinco estrelas, festinhas, área vip… Sim, cinco estrelas, com muitos acessos, e pulseirinha de área vip. E é ostentação, olha o tamanho do meu quarto e ainda tem sala para visita”, brincou.



Além de explicar sua ausência dos eventos sociais, a famosa aproveitou para alertar seus fãs sobre a importância de dar atenção à saúde. "Queria estar em uma prainha, deitadinha, à beira mar, tomando uma… Mas saúde em primeiro lugar sempre. Graças a deus com bons médicos e aí seguimos o baile. Sim, estou bem. Se eu não estivesse bem, não estaria nem gravando stories para vocês”, afirmou.



Atualmente, Lívia Andrade é comentarista no programa "Domingão com Huck", da Globo, e tranquilizou seus fãs dizendo que ficará boa logo. "Foi uma coisinha rápida, tirou, tchau, beijo. Recuperação rapidíssima e vou embora”, concluiu.