Glória Menezes faz rara aparição e emociona em peça de Claudia RaiaFoto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 09:19 | Atualizado 03/06/2024 09:20

Em uma rara e emocionante aparição, a icônica atriz Glória Menezes, de 89 anos, assistiu ao espetáculo "Tarsila, a Brasileira", estrelado por Claudia Raia, na noite de sábado (1º), no Rio de Janeiro. A presença da veterana atriz foi um momento especial, registrado nas redes sociais de Enzo Celulari e que rendeu muitos comentários dos telespectadores na web.

Nos bastidores da peça, Glória Menezes posou ao lado de Claudia Raia e de seus filhos, Enzo e Sophia, frutos do relacionamento com Edson Celulari, além do pequeno Luca, filho com Jarbas Homem de Mello. A imagem capturou a essência de várias gerações reunidas em um momento de celebração artística e familiar.

Enzo Celulari compartilhou o registro desse momento especial nas redes sociais no domingo (2). "Encontros potentes de gerações que se perpetuam. Que emoção estarmos juntos assistindo ‘Tarsila, a Brasileira’. Viva Vó Góia! Viva a arte!", escreveu ele, expressando a importância daquele clique para todos os presentes.