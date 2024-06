Bárbara Evans - Reprodução / Instagram

Bárbara EvansReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2024 09:59 | Atualizado 03/06/2024 10:01

Bárbara Evans passou por um grande susto neste domingo (2), com a saúde de um de seus filhos gêmeos, Antônio. Fruto do casamento com Gustavo Theodoro, o bebê de 6 meses foi levado ao hospital junto com seus irmãos, Álvaro e Ayla, após apresentarem sintomas respiratórios. Enquanto os outros foram liberados, ele precisou ser internado para receber tratamento.



A influenciadora decidiu ficar no hospital com o bebê, que foi diagnosticado com bronquiolite. "Antônio vai ficar internado por conta do desconforto respiratório, que está muito forte. Ele não está nem conseguindo mamar de tanto desconforto e também a saturação dele não está legal. Pode ser que piore e é melhor a gente estar aqui no hospital”, explicou.



A mãe coruja detalhou que a internação é uma medida preventiva para evitar complicações maiores. "À princípio é bronquiolite, já fez todos os exames, já entraram com as medicações. Ele está aqui porque se dificultar ainda mais a respiração tem que ir para a UTI botar o cateter. Ele vai ficar aqui sob monitoração”, completou.



Apesar do susto, Bárbara Evans tem mantido os seguidores atualizados sobre o estado de saúde de Antônio e agradecido pelo apoio que tem recebido. A influenciadora aproveitou para pedir orações e destacar a importância da ajuda médica e acompanhamento do pequeno.