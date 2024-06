Karoline Lima, Léo Pereira e Éder Militão - Foto: Reprodução

Karoline Lima e Léo Pereira, queridinhos da torcida flamenguista, aproveitaram o último final de semana para uma "escapada" romântica por Minas Gerais. Enquanto compartilhavam momentos da viagem, os dois não deixaram passar a oportunidade de alfinetar Éder Militão, ex-namorado da modelo e pai de sua filha, Cecília.

A influenciadora, que está viajando com Léo, deixou uma mensagem sugestiva em um vídeo compartilhado nas redes sociais. "Eu e minha aventura se aventurando", escreveu. O zagueiro do Flamengo também entrou na brincadeira, comentando: "As aventuras amorosas de Karoline e Léo Pereira".

Éder Militão está travando uma batalha judicial com Karoline pela guarda da filha. O jogador argumenta que a influenciadora pretende mudar para o Rio de Janeiro por uma "aventura amorosa", interferindo na rotina da criança, devido ao relacionamento com Léo Pereira. A situação entre o ex-casal vem sendo acompanhada de perto pelos fãs e pela mídia.

Karoline e Éder iniciaram o romance em junho de 2021 e, pouco depois, ela se mudou para Madrid para viver com o jogador. No entanto, o relacionamento chegou ao fim de forma conturbada dias antes do nascimento de Cecília. Desde então, o casal enfrenta uma série de desentendimentos e disputas legais em meio à criação da filha.