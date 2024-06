Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2024 11:20

Fabiana Justus, de 37 anos, revelou uma consequência inesperada do tratamento contra a leucemia: a perda das impressões digitais. Em um vídeo gravado na manhã desta segunda-feira (3), a influenciadora mostrou a dificuldade que enfrenta para destrancar a fechadura eletrônica de sua casa, que não reconhece mais sua digital.

"Meus médicos falaram que demora para voltar, achei tão bizarro. Agora tenho que botar o código", desabafou Fabiana. A filha de Roberto Justus aproveitou para contar quais foram os primeiros sinais que a levaram ao diagnóstico de leucemia. "Comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas. Achei que era por causa da ginástica, mas não aliviou", explicou.

Esses sintomas, inicialmente confundidos com cansaço muscular, logo se revelaram algo muito mais sério. Ao descobrir a doença, Fabiana enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida, mas manteve uma perspectiva positiva. "Foi questão de pouquíssimos dias para descobrir a pior notícia da minha vida, mas, graças a Deus, tenho plena fé que isso vai ser apenas um capítulo que vai ficar para trás", afirmou.

A influenciadora finalizou sua mensagem com uma nota de esperança, confiante de que superará essa fase. "Com certeza, vou olhar e enxergar como algo que me deixou mais forte, que me fez valorizar ainda mais a vida e as coisas que importam. Essa página vai virar e vou continuar a minha história só com coisas boas", encerrou.