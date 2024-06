Luana Piovani cai na risada após fala de Pedro Scooby: 'Levar apavoro' - Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 11:48

Luana Piovani não conseguiu conter o riso ao ver a posição de seu ex-marido, Pedro Scooby, sobre a polêmica envolvendo Neymar Jr. Após cobrar publicamente uma manifestação do surfista, a atriz se divertiu com a resposta. O atleta se posicionou contra a PEC da privatização das praias no Brasil em meio à discussão entre a artista e o jogador.



Em seus stories no Instagram, Luana compartilhou a mensagem de uma seguidora que repercutia a declaração de Scooby no X, antigo Twitter. “Rindo que ele realmente só toma alguma iniciativa em qualquer área da vida depois de levar um apavoro da Piovani”, declarou a internauta. Outro comentário de fã também chamou atenção: “Podem criticar os métodos da Luana, mas nunca os resultados”. A fala recebeu um emoji de risada da famosa.

Além disso, ela compatilhou a fala de uma fã que teria "traduzido" o depoimento do surfista. "Meu parça tá errado, mas não quero treta, tal qual o comediante (Diogo Defante). O buraco é mais embaixo, sim. Minha ex tá certa, mas não posso concordar com ela, prefiro apoiar 'quem realmente entende'"", disse uma seguidora, como se fosse Pedro Scooby.



Vale lembrar que Luana se envolveu em uma polêmica ao criticar Neymar Jr. por supostamente apoiar uma emenda constitucional que pretende privatizar algumas praias brasileiras. A atriz não poupou palavras e, em seguida, fez questão de cobrar a opinião de Scooby, de forma sarcástica: “Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias?”, provocou.



O ex-BBB não demorou a responder. “Acho que não existe nenhum surfista a favor da privatização de praia, mas o buraco é mais embaixo! Não é só essa PEC, são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro!”, declarou. Ele ainda ressaltou seu amor pela natureza e preferiu apoiar quem realmente entende do assunto.