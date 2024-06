Nego Di expõe Felipe Neto após processo: 'Mas o print, ele é eterno' - Foto: Reprodução

Nego Di expõe Felipe Neto após processo: 'Mas o print, ele é eterno'Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 14:37 | Atualizado 03/06/2024 14:38

Na noite desta terça-feira (28), o comediante Nego Di usou suas redes sociais para expor o youtuber Felipe Neto, após ser processado. O humorista revelou que o criador de conteúdo está pedindo R$ 50 mil de indenização e que ele apague todos os posts com menções sobre o empresário. A disputa entre os dois promete ser acirrada.



Segundo Nego Di, tudo começou quando ele postou sobre Felipe Neto afirmar ser dono do famoso cavalo caramelo do Rio Grande do Sul. “Tu inventou pra todo mundo que era dono de um cavalo, só pra se promover. Criou até um perfil falso e botou teu nome na bio, seu pilantra!”, escreveu Nego Di. O youtuber alegou se tratar de uma fake news, mas o comediante diz ter prints provando a existência do perfil.



O humorista mostrou um print do perfil do Instagram, supostamente criado por irmão de Lucas Neto, que tinha na biografia: “Filho: @felipeneto”. De acordo com Nego Di, o youtuber mudou a biografia após entrar com o processo. “Mas o print, ele é eterno”, ressaltou. Ele também afirmou que Felipe Neto quer que ele apague outro post onde dizia que o empresário jogou futebol clandestino na pandemia e fazia alegorias em shows no Sul.



No entanto, Nego Di disse ter provas e testemunhas sobre suas alegações. “Felipe Neto, eu não só vou ganhar de ti, como vou pegar esses mesmos 50 mil e vou reverter tudo em cesta básica. Tu não vai ver um real do meu dinheiro, cara. (…) Ninguém tem medo de processo aqui, não, papai”, garantiu o comediante. Pouco depois, Felipe Neto respondeu no X, prometendo justiça contínua.



Felipe Neto afirmou que a ordem de remoção dos posts já foi dada pelo juiz e que novos posts criminosos renderão novos processos. “Nossa paciência e luta são eternas“, escreveu o youtuber, anexando o print de uma matéria que dizia que a Justiça do Rio havia determinado a remoção dos comentários feitos por Nego Di.

Fui processado pelo Felipe Neto pic.twitter.com/Fuhiv0k5gb — NEGO DI (@negodioficial) May 28, 2024