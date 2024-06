Ex de Vini Jr surge na casa do atleta e web aponta reconciliação - Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 15:00

A influenciadora Maju Mazalli reacendeu rumores de uma possível reconciliação com seu ex-namorado, Vini Jr, após publicar uma série de fotos na casa do jogador em Madri. A produtora de conteúdo viajou até a capital espanhola depois de acompanhar a final da Liga dos Campeões em Wembley, Inglaterra, e visitou a mansão do craque do Real Madrid.

A ex-participante do reality show "De Férias com o Ex" namorou o atleta entre 2019 e 2021 e a reaproximação do ex-casal começou no início deste ano. Antes das fotos em terras espanholas, publicadas nesta segunda-feira (3), Maju compartilhou vídeos torcendo pelo time de Vini Jr ao lado dos parentes do jogador em um camarote, aumentando ainda mais as especulações.

Em seu perfil no Instagram, Maju postou cliques usando um body cinza, uma minissaia de couro e botas de cano alto, posando na escadaria da casa de Vini Jr. Os seguidores não deixaram a oportunidade passar e comentaram sobre a possível volta do casal. "Tá na casa do Vini", apontou um internauta. "Bem melhor que a Champions", ironizou outro. "Será que eles voltaram? Que tudo", teorizou mais um fã.

Maju e Vini Jr ainda não se pronunciaram publicamente sobre o status atual de seu relacionamento, embora as recentes postagens indiquem que romance pode estar de pé novamente.