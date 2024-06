Francis Piovani, Luana e Neymar - Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 16:01 | Atualizado 03/06/2024 16:23

A advogada Francis Piovani, mãe da atriz Luana Piovani, decidiu se manifestar sobre a polêmica PEC da Privatização das Praias do Nordeste. Em um vídeo, ela explicou os detalhes da proposta e não perdeu a oportunidade de alfinetar Neymar, após a filha criticá-lo por supostamente apoiar o projeto.



"Como é interessante e impactante a maneira como as pessoas, sem razão e com um vocabulário muito pobre, se tornam misóginas, chamando os outros de 'velha' e 'mal amada'. Isso é falta de argumentação. Não sei porque o senhor Neymar ficou tão revoltado. Era só ele dizer que não ia fazer esse resort, mas ele vem e ofende a Luana", iniciou Francis.



No vídeo, a advogada também relembrou episódios polêmicos envolvendo Neymar, destacando que ele poderia fazer mais como pai. "Falam da pensão que ele dá, que é uma fortuna, mas que para ele não é nada. Para ele, é dinheiro de gorjeta. Se filhos fossem boletos, os dele estão bem assessorados. Mas ser pai é mais que isso. Não quero dizer que ele não seja, porque eu não sei mesmo”, ponderou.



A mãe de Piovani finalizou o vídeo pedindo que Neymar se juntasse à petição contra a privatização das praias e elogiou a filha pela denúncia. "Se não tivesse havido esse bafafá da Luana vir a público denunciar, qual a porcentagem da população que estava sabendo?", perguntou, enaltecendo a importância da atitude.



A polêmica começou quando a atriz criticou o jogador por seu envolvimento com uma incorporadora que pretende erguer imóveis de alto padrão entre os litorais de Pernambuco e Alagoas. Associando o projeto à PEC da Privatização das Praias, Luana criticou Neymar. Em resposta, o jogador detonou a atriz e, desde então, ambos têm trocado farpas publicamente.