Programa "Acerte ou Caia" estreia em breve na Record e deve seguir formato já conhecido na TV brasileira - Foto: Divulgação

Programa "Acerte ou Caia" estreia em breve na Record e deve seguir formato já conhecido na TV brasileiraFoto: Divulgação

Publicado 04/06/2024 07:55

Faltam cerca de três meses para a estreia do novo game show da Record, o “Acerte ou Caia”. As gravações estão acontecendo em Buenos Aires, na Argentina, e a coluna descobriu com exclusividade o cachê que será pago aos participantes.

De acordo com amigos da coluna Daniel Nascimento, os integrantes da primeira edição do programa vão receber um valor simbólico de R$ 2.500,00. A quantia representa uma ajuda de custo para os participantes do game-show. Ou seja, a compensação será única.

O “Acerte ou Caia”, com previsão de estreia para agosto, contará com 176 participantes em sua primeira edição. O programa será comandado por Tom Cavalcante e exibido aos domingos. O formato do game show é bem conhecido pelos espectadores da Record.

No “Acerte ou Caia”, os participantes, que devem ser figuras conhecidas, precisarão responder a perguntas sobre diversos temas o mais rápido possível. Em caso de resposta incorreta, o chão se abre e o famoso cai em um buraco, garantindo muitas risadas e suspense para os telespectadores.

A atração é, basicamente, uma releitura do “Roleta Russa”, exibido entre 2002 e 2003 com apresentação de Milton Neves. O formato também já passou pela Band como o “Quem Fica em Pé”, comandado por José Luiz Datena entre 2012 e 2013.