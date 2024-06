Edgar (Marcello Antony) - Globo/Marília Cabral

Publicado 03/06/2024 19:19 | Atualizado 03/06/2024 19:24

Longe das telinhas desde sua última novela na Globo em 2017, Marcello Antony surpreendeu seus seguidores ao revelar que está seguindo uma nova carreira: corretor de imóveis de luxo. Atualmente morando em Portugal, o ex-ator da Globo anunciou a novidade através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, ele revelou a grande novidade. “É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito”, iniciou o ator.



O ex-galã faz parte de uma agência imobiliária internacional, que destacou a importância de ter um ator com sua experiência no mercado. “Com uma carreira celebrada como ator renomado, Marcello Antony traz para o setor imobiliário a mesma paixão e excelência que marcaram sua trajetória pelo cinema, teatro e televisão”, ressaltou a empresa.



Vivendo em Portugal há cinco anos, Marcello Antony participou de produções locais como "Valor da Vida" em 2018 e "Morangos com Açúcar" em 2023. Agora, ele direciona seu carisma e habilidades para conectar pessoas com propriedades de sonho, explorando uma nova faceta de sua carreira.