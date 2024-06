Karoline Menezes - Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 18:46 | Atualizado 03/06/2024 19:41

No último sábado (01), a ex-participante de reality show da Record, Karoline Menezes, e o empresário Vinícius Antunes celebraram um chá revelação em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de familiares e amigos próximos. Vale lembrar que este colunista revelou a gravidez com exclusividade.

Os nomes cotados eram Elodie e Joaquim, com uma torcida especial para que fosse uma menina, liderada pelo primogênito da influenciadora, Tom, filho de Karoline com Mussunzinho. Para a alegria de muitos, o casal revelou que estão esperando uma menina, que se chamará Elodie. O nome, de origem latina, significa "riqueza ou fortuna".



Karoline compartilhou um vídeo do evento em seu perfil no Instagram, expressando a felicidade com palavras tocantes. “Para falar de amor, eu preciso começar a falar da nossa família! Deus, sempre com os melhores planos para as nossas vidas, e sempre preenchendo de forma perfeita!”, iniciou.



Emocionada, ela continuou: “Assim que descobrimos a sua chegada em nossas vidas, foi um mix de sensações… E hoje ao descobrir que você é uma princesa, não foi diferente! Seja bem-vinda, nossa princesa Elodie. Papai, mamãe e o irmão te amam muito!”, encerrou.