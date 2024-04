Ex-reality Record Karoline Menezes está grávida - Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 08:18

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a ex-participante do reality “Power Couple”, da Record TV, Karoline Menezes está grávida!

É isso mesmo caros leitores, segundo amigos da coluna, a influenciadora já está em seu segundo mês de gestação.

O sexo do bebê ainda não foi confirmado, mas a gravidez é fruto de seu relacionamento com o empresário Vinicius Antunes. Esse colunista noticiou no ano passado que o rapaz e uma ex-namorada de Mussuzinho teriam sido os pivôs da separação do ex-casal. Na época, a notícia foi negada pelos famosos.

Vale lembrar que Karol e Mussunzinho se separaram em abril de 2023. Desse relacionamento, eles são pais de Antônio Carlos Bernardes Gomes, de 4 anos, que leva o nome do pai, mas também do avô, o humorista conhecido como Mussum de “Os Trapalhões”.

O que tem sido falado é, que a notícia, será oficialmente revelada em breve pelo casal. A coluna deseja muitas felicidades e alegria para os novos pais da criança.