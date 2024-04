Otaviano Costa foi apresentador do 'Vídeo Show' - Reprodução/Instagram

Otaviano Costa foi apresentador do 'Vídeo Show'Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 08:34

Após registrar o nome “Vídeo Show” em novembro do ano passado, este colunista descobriu que a Globo também registrou nomes de possíveis novos quadros do programa. Essa movimentação apenas reforçou as especulações sobre um possível retorno da atração na grade de programação da Globo.

“Momento Vídeo Show” e “Vídeo Show Views” são os nomes que também foram registrados pela emissora. Tudo indica que os títulos são referentes a novos quadros do próprio “Vídeo Show”. Vale destacar que, recentemente, rumores nas redes sociais apontaram que o programa estaria de volta ao ar em breve.

As especulações surgiram após uma revelação de Otaviano Costa. Na ocasião, o ex-apresentador da atração afirmou que ele comandaria a atração novamente na grade da emissora. Porém, a Globo afirmou que não pretende voltar com o programa e que o ator fez apenas uma brincadeira do dia 1º de abril.

Agora, com a patente da atração e dos possíveis quadros registrados, fica o questionamento sobre a veracidade das especulações. Afinal, embora a Vênus Prateada tenha negado o retorno do programa, ressuscitar o “Vídeo Show” seria um bom motivo para correr atrás da burocracia.