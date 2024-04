Jojo Todynho causa polêmica após detonar palestra sobre Direitos Humanos - Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2024 14:20 | Atualizado 06/04/2024 14:31

Jojo Todynho mais uma vez está no centro das atenções, desta vez por suas críticas a Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ. A cantora não poupou palavras ao expressar sua insatisfação após assistir a uma palestra ministrada pelo profissional sobre Direitos Humanos.

Em seus Stories do Instagram, a estudante de Direito não escondeu sua decepção com a apresentação, afirmando que preferia não ter ido. “Olha, gente, maravilhosa a palestra de Direitos Humanos… amei. Vou ser obrigada a tomar um ‘birinight’. Na moral, numa boa, eu cheguei atrasada, era melhor não ter ido”, iniciou Jojo Todynho.



A reação negativa da artista gerou uma troca de farpas nas redes sociais, com Mondego rebatendo as críticas da cantora em seu perfil no X. “Fiquei sabendo que uma famosa que é bolsonarista estava na plateia e já postou três Stories falando mal e que ficou até com dor de cabeça por nos assistir”, começou.



Não deixando barato, o procurador ainda completou: “Ter alguém se incomodando a esse ponto por aprender sobre o que são os direitos humanos em um curso de direito, mostra a vala que é esse câncer chamado bolsonarismo”, disparou Mondego. Nas redes sociais, a cantora rebateu as críticas, confira: