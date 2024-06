Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2024 19:50 | Atualizado 03/06/2024 19:51

Bárbara Evans vive um momento delicado devido a saúde de um de seus gêmeos, Antônio, de apenas seis meses. O pequeno precisou ser internado na UTI após suspeita de bronquiolite, situação confirmada pela modelo. Segundo ela, a doença deve atingir seu pico em breve, mas o bebê está estável.



"Oi, gente! Tô saindo da UTI e acabaram de sair [os resultados] dos exames, ele fez de Covid e tudo o que se possa imaginar. Realmente é bronquiolite e o pico da doença é no quinto dia útil, que vai ser amanhã, por isso estamos na UTI. Eles vão ficar observando, mas depois do quinto dia é quando começa a melhorar. Graças a Deus já é amanhã", iniciou Bárbara, aliviada.



A modelo ainda destacou a preocupação com o outro gêmeo, Álvaro, devido à alta transmissibilidade do vírus. "A bronquiolite é um vírus, então a chance do Álvaro ter pego é grande, então temos que ficar de olho nele também em casa. Mas por enquanto ele tá bem, o fisioterapeuta tá indo todos os dias pra ver tanto ele quanto a Ayla e fazer massagem", pontuou.