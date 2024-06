Carlinhos Maia compra relógio de Faustão por R$ 450 mil em leilão de Neymar - Foto: Reprodução

Carlinhos Maia compra relógio de Faustão por R$ 450 mil em leilão de NeymarFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 09:32

Na última segunda-feira (3), um leilão beneficente em prol do Instituto Neymar Jr. reuniu diversos famosos. O evento contou com a participação de João Guilherme Silva, filho de Faustão, que não só apresentou um dos lotes, como também representou seu pai. O veterano doou um relógio de luxo para ser leiloado e quem levou a peça para casa foi Carlinhos Maia, pelo valor de R$ 450 mil.

"Olha quem arrematou o relógio do Faustola", revelou João Guilherme ao gravar um vídeo com Carlinhos, que segurava uma sacola contendo o cobiçado item. "Seu pai é uma referência mundial de comunicação, não vou perder essa. Estava esperando, que bom que ficou no finalzinho", afirmou o humorista, visivelmente emocionado com a aquisição.

João Guilherme, num tom bem-humorado, comentou sobre a venda. "A hora que olhei para ele, falei: 'Esse aí gosta de relógio e tem a bala para gastar'", ironizou. Ao lado, Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, acrescentou: "Ele pegou o melhor prêmio".

Apesar de ser um grande fã de relógios, Carlinhos Maia fez questão de esclarecer que seu interesse ia além do objeto. "Faustão e o Silvio Santos são os maiores comunicadores desse país, não é pelo relógio, é pela história do cara, pelo coração generoso que ele tem, principalmente nos bastidores", detalhou.