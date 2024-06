Ary Fontoura e irmã - Foto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 10:29 | Atualizado 04/06/2024 11:28

Ary Fontoura emocionou seus fãs ao compartilhar um momento especial ao lado de sua irmã Ceci, que está prestes a completar 100 anos. O ator, que tem 91 anos, celebrou o encontro em suas redes sociais, esbanjando alegria.

"Renovando a nossa foto! 99 e 91 anos. Sempre uma alegria encontrar minha irmã, uma bênção. Obrigado, Deus, por esse privilégio de presenciar momentos felizes com a minha família", declarou Ary em seu perfil no Instagram. Na foto, ele surgiu com o rosto colado ao da irmã.



Nos comentários, os fãs ficaram encantados com a imagem dos dois irmãos. "99? Bendita genética, Seu Ary! Que vocês ainda tenham muitos momentos como esse!", desejou uma seguidora. "Viva esses irmãos queridos!", disparou outra. "Que delícia esse encontro. Desejo bênçãos infinitas para vocês e toda a família", escreveu mais uma.

Recentemente, Ary Fontoura divertiu os seguidores ao publicar um vídeo em um avião enquanto escutava um áudio sobre linguagem neutra. O famoso pareceu perdido com todas as formas e pronomes indicados para se referir a uma pessoa.