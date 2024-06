Sabrina Sato exibe a filha pintando seu carro de rosa e diverte web - Foto: Reprodução

Sabrina Sato exibe a filha pintando seu carro de rosa e diverte webFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 09:55 | Atualizado 04/06/2024 10:00

Nesta segunda-feira (3), a apresentadora Sabrina Sato compartilhou mais um momento encantador de sua filha com o ator Duda Nagle, a pequena Zoe, de apenas 5 anos. A famosa registrou a herdeira se dedicando à pintura de um carro e chamou atenção dos seguidores.

Zoe, que já havia pintado os espelhos do apartamento luxuoso onde vivem em São Paulo, agora decidiu transformar seu carro de brinquedo. A pequena artista misturou tintas vermelha e branca para criar um tom de rosa perfeito para seu veículo.

"Zoines, por que você tá pintando seu carro de rosa?", questionou Sabrina, curiosa ao ver a filha com um pincel na mão. "Porque eu amo rosa e eu quero muito brincar, eu gosto de rosa", revelou Zoe, encantando os seguidores da apresentadora.



Sabrina Sato então quis saber mais sobre o processo criativo da filha. "Você misturou o que pra ficar rosa desse jeito?", perguntou a namorada de Nicolas Prattes. Zoe, muito esperta, explicou a mistura das cores vermelha e branca, demonstrando seu talento.



Esse não é o primeiro episódio artístico da pequena Zoe. Recentemente, Sabrina liberou a filha para pintar os espelhos do apartamento e, após a brincadeira, a menina ajudou a limpar tudo sem reclamar. No último final de semana, ela viajou com a família e o namorado da mãe para a casa de campo.