Em mês de São João, Mileide Mihaile diz que come sem culpa: ?Dietas estão descartadas?Foto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 10:46 | Atualizado 04/06/2024 10:48

A maranhense Mileide Mihaile tem as suas raízes fincadas no nordeste e com a aproximação de junho, ela afirma estar ansiosa para o famoso São João. A influenciadora considera que esta é a melhor época do ano e compartilha algumas tradições fundamentais, entre elas estão as comidas típicas e a boa música que ecoa nos festejos.



Durante entrevista à este colunista, a famosa falou um pouco sobre sua relação com a festividade. Em todo o Brasil, as festas juninas são repletas de quitutes. Enquanto Mileide destaca os mais saborosos, ela também dá a seguinte dica: “Se alguém pensa em fazer dieta no mês de junho, é melhor rever este planejamento porque eu jamais faria isso”, brinca.



Entre os seus pratos favoritos estão: Canjica, pamonha, paçoca, pé de moleque, cural, mandioca frita, cuscuz, bolo de milho e arroz doce. “São tantas comidas deliciosas que com certeza eu devo ter esquecido de alguma por aqui”, diz.



A comunicadora conta que o universo do São João encanta desde criança, desde a forma de se vestir, o forró que é marca registrada em todas as regiões, além da beleza da festa: “Tudo é muito bonito e tem alegria, é um verdadeiro espetáculo. Nesse momento, as pessoas deixam qualquer pensamento ruim de lado para aproveitar as festas”.



Mileide também destaca a festa como símbolo da cultura nordestina: “Sou do nordeste e tenho um orgulho imenso por pertencer a esta terra. O São João é rico em história e cultura, ele influencia a minha vida, o meu trabalho e os meus costumes. Tudo nele me inspira, o São João realmente tem um lugar reservado no meu coração”, finaliza.