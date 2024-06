Tadeu Schmidt e Ana Cristina - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt e Ana Cristina Reprodução/Instagram

Publicado 04/06/2024 11:15 | Atualizado 04/06/2024 11:15

Tadeu Schmidt e Ana Cristina Schmidt estão comemorando 26 anos de casados de uma maneira emocionante. Recentemente, para celebrar a data especial, o apresentador do BBB24 preparou uma surpresa para a esposa. O famoso reencontrou um vídeo raro da sua cerimônia de casamento, algo que o casal acreditava ter perdido para sempre.



"Este ano o presente foi muito especial! Passamos anos com a certeza de que nunca mais veríamos o vídeo do nosso casamento! Eu botei num HD e o HD estragou! Toda vez que tocávamos no assunto dava a maior tristeza! Mas, numa arrumação da casa, no ano passado, a fita original apareceu!", compartilhou o comunicador em seu perfil do Instagram.



O apresentador então surpreendeu Ana Cristina, que deve ter se encantado com a lembrança. "Guardei pro dia de hoje… acho que Mozão gostou do presente… mais legal do que um presente inesperado é um presente que parecia impossível. Feliz aniversário de união, meu amor! 26 anos juntos! Prepara aquela calça preta, que hoje vai ter celebração!", brincou Tadeu. Juntos, a dupla possui as filhas Valentina e Laura.