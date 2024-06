Após ser chamada de brega, Bia Miranda detona internauta: 'Inveja' - Foto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 12:11 | Atualizado 04/06/2024 12:16

Na madrugada desta terça-feira (4), a influenciadora Bia Miranda, neta de Gretchen, compartilhou com seus seguidores que está em trabalho de parto. Kaleb, seu primeiro filho, está prestes a vir ao mundo! Isso porque a famosa já até revelou a perda do tampão mucoso e o início das contrações.



Em seus Stories do Instagram, a ex-Fazenda, que já está com 39 semanas de gestação, contou que começou a sentir cólicas de treinamento na noite anterior. A famosa explicou que, apesar disso, não sentia dores que pudessem indicar a chegada do bebê.



No entanto, ao ir ao médico na manhã desta terça-feira para um exame de rotina, a profissional constatou que o trabalho de parto havia começado. Além das cólicas, Bia também perdeu o tampão mucoso. Após a revelação, a famosa anunciou: "Kaleb tá chegando. A chuteira tá pronta já".



A produtora de conteúdo também exibiu a chegada de alguns itens que comprou para o filho, incluindo a chuteira. Em seu último story, ela e o marido, DJ Buarque, folheiam o que será um álbum do bebê.

Kaleb está chegando! Bia Miranda entra em trabalho de parto Foto: Reprodução