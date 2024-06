Valentina Bandeira é entrevistada por Fernanda Bande e Giovanna Pitel - Reprodução de vídeo / Multishow

11/06/2024

Rio - Valentina Bandeira, de 30 anos, falou sobre a relação com Diogo Defante, nesta segunda-feira (10), durante o programa "Na Cama com Pitanda", do Multishow, comandado pelas ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel. A influenciadora digital e atriz assumiu que já ficou com o humorista, mas deixou claro que atualmente eles são apenas bons amigos.

"Ele é muito meu amigo. É só uma coisa fictícia pra animar a galerada internet", explicou ela. "Mas já rolou sim!", completou. Valentina também entregou que está conhecendo uma nova pessoa. "Faz tempo que eu não dou uma sensualizada. É que eu tô conhecendo uma pessoa e já faz um tempo que não flerto com outras pessoas", disse.

Quando o assunto é nude, Valentina diz que é adepta a prática. "Eu mando! Mas mando mais uma coisa de calcinha. Rola um peito!", explicou.

'Bi de festinha'

Durante a entrevista com Nanda e Pitel, a influenciadora e atriz explicou que gosta de homens, mas beija mulheres em festas. "Sou bi de festinha", comentou. "Eu não sei chegar em mulher. Eu fico nervosa pra c*ralho quando mulher chega em mim. Mulher me intimida", declarou Valentina.