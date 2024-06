MC Daniel se despede do quadro Dança dos Famosos - Reprodução de vídeo

MC Daniel se despede do quadro Dança dos FamososReprodução de vídeo

Publicado 10/06/2024 08:58

Rio - MC Daniel, de 25 anos, foi às lágrimas após ser eliminado do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (9). O funkeiro deixou a disputa por esquecer parte da coreografia da salsa e receber pontuações mais baixas de alguns jurados. Em suas redes sociais, o cantor mostrou um vídeo em que aparece emocionado nos bastidores do programa e agradeceu sua professora, Paula Santos.

fotogaleria

"Hoje, com muita gratidão e tristeza, me despeço do Dança dos Famosos. Quero agradecer a todos que fizeram parte disso, foi a melhor experiência da minha vida! Principalmente, Paula Santos. Te amo, preta, me desculpa!", escreveu na legenda.

"Conheci pessoas incríveis, amizades verdadeiras, me superei, sorri, chorei, furei a bolha de vez, levei a bandeira do funk para TV em horário nobre, quebrando preconceito, levei amigos, família e, o principal, falei de Deus e família sempre que pude. Sem dúvidas, o maior desafio da minha vida e o mais incrível", completou.

Além de MC Daniel, Micael Borges também deixou o 'Dança dos Famosos'. Seguem na disputa Bárbara Reis, Amaury Lorenzo, Tati Machado, Juliano Floss, Lucy Alves e Samuel de Assis.