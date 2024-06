Marco Luque invade Mais Você de moto e emociona Felipe Andreoli - Reprodução / TV Globo

Marco Luque invade Mais Você de moto e emociona Felipe AndreoliReprodução / TV Globo

Publicado 10/06/2024 14:25

Rio - A entrevista de Ana Maria Braga a Felipe Andreoli precisou ser interrompida por uma presença ilustre na manhã desta segunda-feira (10) no programa "Mais Você", da TV Globo. Marco Luque 'invadiu' o estúdio de moto e pegou a todos de surpresa. O jornalista e o humorista, que se conhecem há muitos anos, ainda protagonizaram um momento emocionante.

fotogaleria

Caracterizado como o personagem Jackson Faive, que é motoboy, Marco Luque fez uma entrega especial de um sanduíche para Ana Maria Braga e outro para Felipe Andreoli, de quem é amigo há mais de 15 anos, desde a época do programa "CQC". Após os intervalos comerciais, o humorista surgiu já fora da caracterização.

Felipe Andreoli revelou que a chegada do amigo ao estúdio o emocionou. "Fiquei um pouco emocionado, porque é uma longa jornada. Há tanto tempo que a gente se conhece, nós dois juntos, a gente se parece e as pessoas confundiam. E como eu digo, acho que tem muito a ver com o nosso astral, com a nossa energia, de estar sempre de bem com a vida, bem-humorado. Acho que a gente se conectou através desta sintonia. Estar junto dele aqui e com você [Ana Maria] mexeu comigo", disse o jornalista com lágrimas nos olhos.

Marco Luque, que é padrinho de casamento de Felipe com Rafa Brites, também ficou emocionado com a fala do amigo. "Ah, eu vou chorar também. Era para ser feliz e agora a gente vai chorar. Esse cara é um dos mais especiais que a TV me trouxe. É um grande amigo mesmo", se declarou o humorista.

Felipe Andreoli ainda falou sobre a época em que os dois trabalhavam juntos e eram frequentemente confundidos por suas semelhanças físicas. "No início as pessoas ficavam me parando nas ruas, chamando pelo Marco Luque. Eu demorei um pouco para absorver, ficava bolado. E aí comentei com o Marco, mas ele me disse que fazia o contrário, que parava tirava fotos, conversava", revelou.