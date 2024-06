Primeiras imagens da quarta temporada de The Witcher - Reprodução

Publicado 09/06/2024 14:08 | Atualizado 09/06/2024 15:21

fotogaleria Rio - As primeiras fotos da produção da quarta, e penúltima, temporada de "The Witcher", da Netflix, apresentam Freya Allan em retorno ao papel de Ciri, acompanhada do grupo conhecido como Os Ratos e uma outra atriz ainda não identificada.

Pelo que é mostrado, a cena gravada provavelmente é a adaptação de uma passagem na coleção de livros homônimos que basearam a série em que a trupe de jovens criminosos, que roubam dos ricos para dar aos pobres e contam com a moça de cabelos cinzas como aliada, fazem uma emboscada à carruagem do Barão de Nilfgaard.

Nas fotografias, a filha do líder do império, interpretada pela artista misteriosa, se ajoelha na frente da protegida de Geralt de Rivia, o protagonista da série. Uma das grandes novidades dos novos episódios é a saída de Henry Cavill, que vivia o bruxo e também já deu vida ao Super-Homem, e a entrada de Liam Hemsworth, famoso pelos filmes de "Jogos Vorazes" e irmão de Chris Hemwsorth, o deus Thor da Marvel.

A nova temporada de "The Witcher", entretanto, não tem data de estreia: a greve dos atores e roteiristas de Hollywood em 2022 atrasou as filmagens. Na trama, Geralt de Rivia é um solitário caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde bruxos como ele não são bem aceitos. No entanto, vida do personagem muda completamente quando descobre que o destino dele está conectado ao de uma jovem garota.