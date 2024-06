Fernanda Bande e Pitel apresentam "Na Cama com Pitanda" - Divulgação

Publicado 07/06/2024 17:41 | Atualizado 07/06/2024 17:52

Rio - Entre festas de influenciadores e "jobs" para marcas, Fernanda Bande e Pitel, conhecidas pelas conversas de comadre lado-a-lado na cama do BBB 24, se reencontram de vez para "botar assunto em dia" no programa da Multishow "Na Cama com Pitanda", com estreia marcada para segunda-feira (10).

A produção, com dez episódios previstos na primeira temporada, conta com uma cama giratória no centro do cenário, possibilitando que as amigas encarem os participantes de forma dinâmica. A presença da emblemática touca de cetim da alagoana e a viseira da niteroiense também está confirmada: são objetos que deixaram a interação carregada de opiniões ainda mais curiosa em meio às brigas e "bafafas" dos outros participantes.

“Fernanda e Pitel são descontraídas, desconstruídas e não têm papas na língua. A nossa aposta é que o “Na Cama com Pitanda” vai ser o reflexo dessas duas personalidades tão diferentes e complementares, uma mistura perfeita que promete entregar muita animação para quem já acompanhou as duas no reality e para quem vai conhecê-las agora" afirmou Patricia Cupello, diretora do talk show feito pelos Estúdios Globo e que será disponibilizado também na plataforma de streaming do canal.

O nome delas, que foram eliminadas em paredões seguidos na primeira super-semana do reality e faziam parte do grupo dos gnomos, se junta para formar o nome da atração, que vai receber, em sua primeira temporada, de celebridades a ex-BBBS como Deborah Secco, Diogo Defante, Yasmin Brunet, Mari Gonzalez, entre outros, como as ex-sisters revelaram no podcast "PodPah" recentemente.

Na entrevista, a assistente social e a confeiteira defenderam o tamanho da oportunidade e que iriam lutar por ela. Resta saber, então, se a química entre elas vai capturar o público também do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.