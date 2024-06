Luciano Camargo fala sobre carreira gospel e reação de Zezé Di Camargo, durante participação no 'Encontro', da TV Globo - Reprodução de vídeo

Publicado 07/06/2024 13:04 | Atualizado 07/06/2024 13:06

Rio - O cantor Luciano Camargo falou sobre a carreira na música gospel e a reação do irmão, Zezé Di Camargo, na manhã desta sexta-feira (7), durante sua participação no programa "Encontro", da TV Globo.



"Fiz um projeto onde, graças a Deus, foi muito bem na época. Nesses quatro anos, eu emergi na palavra, conhecendo e entendendo essa palavra. Me entregando cada vez mais a Cristo. E nesse ano, a gente resolveu que podemos profissionalizar também isso”, revelou a ex-dupla de Zezé Di Camargo. O músico também contou que sua mãe, Helena Camargo, sonhava em vê-lo nesse estilo musical.



Após isso, ele falou sobre a reação do irmão ao descobrir o projeto na música cristã. "O Zezé sempre me apoiando e tem o projeto dele solo", disse Luciano.



"Eu passei a acreditar que podemos fazer desse chamado, de levar a palavra, também como profissional. Então, a gente resolveu gravar um álbum inteiro e, nesse ano ainda, terá até um DVD”, falou o artista.

No entanto, ainda veremos os "dois filhos de Francisco" cantando juntos. O dois irão se apresentar no festival "Salve o Sul", em 7 de julho, em São Paulo, junto com os sertanejos Chitãozinho, Xororó, e Leonardo. Eles retornarão com o show "Amigos" para arrecadar doações às vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul.